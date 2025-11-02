الأهلي والزمالك ومان سيتي وبرشلونة، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز × الاتحاد السكندري - 5 عصرا | أون سبورت 2

الزمالك × طلائع الجيش - 5 عصرا | أون سبورت 1

الأهلي × المصري البورسعيدي - 8 مساء | أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا × بتروجت - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد × نيوكاسل - 4 عصرا | بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي × بورنموث - 6:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ليفانتي × سيلتا فيجو - 3 عصرا | بي إن سبورت 3

ألافيس × إسبانيول - 5:15 مساء | بي إن سبورت 3

برشلونة × إلتشي - 7:30 مساء | بي إن سبورت 2

ريال بيتيس × مايوركا - 10 مساء | بي إن سبورت 3

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان - 1:30 ظهرا | starz play app

تورينو × بيزا كالتشيو - 4 عصرا | starz play app

فيورنتينا × ليتشي - 4 عصرا | starz play app

بارما × بولونيا - 7 مساء | starz play app

ميلان × روما - 9:45 مساء | starz play app

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

رين × ستراسبورج - 4 عصرا | بي إن سبورت 2

نانت × ميتز - 6:15 مساء | بي إن سبورت 6

تولوز × لوهافر - 6:15 مساء | بي إن سبورت 7

ليل × إنجيه - 6:15 مساء | بي إن سبورت 4

لانس × لوريان - 6:15 مساء | بي إن سبورت 5

بريست × ليون - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

