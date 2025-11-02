الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي والزمالك ومان سيتي وبرشلونة، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز × الاتحاد السكندري - 5 عصرا | أون سبورت 2

الزمالك × طلائع الجيش - 5 عصرا | أون سبورت 1

الأهلي × المصري البورسعيدي - 8 مساء | أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا × بتروجت - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد × نيوكاسل - 4 عصرا | بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي × بورنموث - 6:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ليفانتي × سيلتا فيجو - 3 عصرا | بي إن سبورت 3

ألافيس × إسبانيول - 5:15 مساء | بي إن سبورت 3

برشلونة × إلتشي - 7:30 مساء | بي إن سبورت 2

ريال بيتيس × مايوركا - 10 مساء | بي إن سبورت 3

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان - 1:30 ظهرا | starz play app

تورينو × بيزا كالتشيو - 4 عصرا | starz play app

فيورنتينا × ليتشي - 4 عصرا | starz play app

بارما × بولونيا - 7 مساء | starz play app

ميلان × روما - 9:45 مساء | starz play app

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

رين × ستراسبورج - 4 عصرا | بي إن سبورت 2

نانت × ميتز - 6:15 مساء | بي إن سبورت 6

تولوز × لوهافر - 6:15 مساء | بي إن سبورت 7

ليل × إنجيه - 6:15 مساء | بي إن سبورت 4

لانس × لوريان - 6:15 مساء | بي إن سبورت 5

بريست × ليون - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدوري الانجليزي الدوري الإسباني الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

فاركو يفوز على الجونة بهدف في الدوري المصري

الدوري المصري، فاركو يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الاول

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

سر استبعاد بن رمضان من قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

الأكثر قراءة

بدأت وتوغلت في سماء المحافظات، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

الأهلي والزمالك ومان سيتي وبرشلونة، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بعد تفويض ترامب، أول إنذار من وزير الحرب الأمريكي للحكومة النيجيرية

أنا الملك اثبت مكانك، تقييم وإحصائيات "رائعة" لـ محمد صلاح ضد أستون فيلا

الشرطة البريطانية: عملية الطعن حادث كبير ومكافحة الإرهاب تتدخل في التحقيق

اليوم، أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي بتهمة نشر فيديوهات مُخلة

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض البتلو الصافي وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية