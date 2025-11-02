عيب والله بالراحة شوية، عمرو محمود ياسين يهاجم منتقدي مخرج حفل افتتاح المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير، هاجم المؤلف عمرو محمود ياسين، منتقدي مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موجها رسالة لاذعة لهؤلاء.

وقال عمرو محمود ياسين عبر حسابه على “فيسبوك”: “يا جماعة خلاص والله عيب، والله العظيم عيب.. مش معقول يعني لو فرض إن المخرج عنده بعض الأخطاء، مش معقول السوشيال ميديا كلها طالعة يا تهاجمه يا تستظرف عليه يا يتنمروا عليه، واللي بينزل صورته وحاجات غريبة جدًا كأنه الراجل المحترم ده مالوش أهل، مالوش أولاد، مالوش زوجة، مالوش أب ولا أم... حد فكر فيه هينام الليلة دي إزاي؟ حد فكر في أسرته؟”.

وأضاف: «في الأول والآخر اللي مش عاجبه الإخراج، فالمسألة كلها لا تتعدى عدم التوفيق! عادي كلنا ممكن نعمل شغلانة وننجح ونكسر الدنيا أو يحصل عدم توفيق وما نحققش أفضل أداء، ليه المشانق اللي بتتعلق دي؟ وفي الآخر لما حد بيجراله حاجة من الضغط النفسي بنزعل!!!

واختتم المؤلف عمرو محمود ياسين منشوره قائلا: "الراجل ده بقاله قد إيه تحت ضغط نفسي رهيب ومجهود كبير؟ بالراحة شوية بالراحة مش كده".

