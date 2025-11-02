الأحد 02 نوفمبر 2025
محمد صلاح يزين تاريخ ليفربول برقم لم يحققه سوى أسطورتين، وحساب النادي: أمر لا يصدق

اقتحم محمد صلاح تاريخ نادي ليفربول بعد تسجيله هدفًا في فوز فريقه على حساب أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول أخيرًا لانتصاراته بعد سلسلة هزائم مخيبة للآمال بفوزه 2-صفر على أستون فيلا ليصعد مؤقتًا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 250 هدفًا للفريق.

وبهذا الهدف ينضم صلاح إلى روجر هانت وإيان راش في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 250 هدفًا مع ليفربول.

وقال الحساب الرسمي للريدز عبر منصة "إكس": "محمد صلاح سجل 250 هدفًا مع الريدز، أمر لا يصدق".


كما أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج مساهمةً في تسجيل الأهداف مع نادٍ واحد، بـ276 مساهمة (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، وبالتساوي مع اللاعب السابق واين روني.

ويمتلك واين روني 276 مساهمة مع مانشستر يونايتد في 393 مباراة، وتساوى معه صلاح خلال مباراة الأمس في 299 ظهورًا مع ليفربول بفارق 94 مباراة.

ولعب صلاح 416 مباراة حيث يأتي خلف رودجر هانت صاحب المركز الثاني برصيد 285 هدفًا في 492 مباراة، وإيان راش صاحب الـ 346 هدفًا في 660 مباراة.

وخاض ليفربول، مباراة الأمس تحت ضغط متزايد بعد أربع هزائم متتالية في الدوري ضمن ست هزائم خلال آخر سبع مباريات في كل المسابقات، لكنه حقق الفوز ليقلص الفارق مع آرسنال متصدر الدوري إلى سبع نقاط، إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة.

 بينما تراجع فيلا إلى المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

وافتتح صلاح، الذي واجه انتقادات بعد بدايته البطيئة في الموسم، التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر خطأ فادح من إيمي مارتينيز حارس أستون فيلا، والذي مرر الكرة مباشرة إلى نجم ليفربول.

 

