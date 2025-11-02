قبل نظر أولى جلسات محاكمته، نص أقوال البلوجر محمد عبد العاطي المثيرة التي أحالته للجنايات

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم 2 نوفمبر أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي، بتهمة نشر فيديوهات مخلة.

وجاء ذلك بعد قرار النيابة العامة، إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وترصد فيتو، خلال السطور التالية أقوال اليوتيوبر محمد عبد العاطي التي أدلى بها في التحقيقات، المحبوس حاليًّا احتياطيًّا بتهمة غسل أموال وبث فيديوهات خادشة عبر التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 1918 لسنة 2025 جمع أول أكتوبر، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2025 حضر وارد اقتصادية، برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق وبرقم 2811 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية.

أقوال البلوجر محمد عبد العاطي بتهمة نشر فيديوهات مخلة

_اعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

_وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.



س_وما مدة الحلقة؟

ج_ بتختلف من 3 دقائق حتى ساعة

س_ هل يشترك معك أحد في إعداد المحتوى والقيام بأعمال التصوير والبث؟

ج_ أنا اللي بعمل دا كله في الأساس وفي ناس ساعات بتساعدني

س_ من هم مساعدوك؟

ج_ أخويا وناس في الشركة معايا

س_ وكيف يتم اختيار المواضيع التي يتم طرحها في كل حلقة؟

ج_على أساس عشوائي اللي بيجي في دماغي بكتبه، يعني مثلا وقت الصيف بتكلم عن الساحل ووقت المدارس بتكلم عن الثانوية العامة، وبعد رمضان بتكلم عن العزومات والعيد

س_ وهل من ثمة عدد معين من الحلقات يلزم نشره؟

ج: لازم أعمل حلقة في الأسبوع



س_ على أي أساس يتم تحديد ذلك العدد والتوقيت الخاص بنشرها؟

ج_ عشان البرنامج أسبوعي وعشان المشاهدات ودا بالاتفاق مع الشركة



س_ وما هو عدد متابعي القناة الخاصة بك؟

ج_ على قناة اليوتيوب 600 ألف متابع

س_ هل يتم تصنيف متابعيك؟

ج_ المفروض إن البرنامج لفوق سن 18

س_ما هو العائد من نشر تلك الحلقات وإنشاء القناة؟

ج_الموضوع بيختلف حسب المشاهدات

س_ ما سبب التباين في الأرباح؟

ج: حسب لو الحلقة جابت مشاهدات كتير أو لا

س_ وما هو متوسط العائد من كل حلقة؟

ج_ من ألف إلى ألف وخمسمائة دولار في الشهر

س_ ما هو راتبك أثناء العمل مع شقيقك في القناة ؟

ج_١٥ ألف جنيه شهري.

س_ وماهي مدة انتظامك في العمل بتلك الشركة ؟

ج_ حوالي أربع سنين

س_ وما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج_ بعد كده عملت قناة على اليوتيوب

س_ حدد لنا تاريخ إنشاء تلك القناة ؟

ج_ في ٢٠٢٢

س _ ما سبب إنشائها؟

ج _ في الأول كنت بتسلى وبعدين ابتدي يجي لي عائد شهري.

س _حدد لنا كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب ؟

ج_ المفروض إن بعد ما نزل التطبيق أو يفتح موقع اليوتيوب يسجل حساب وبعدين يعمل قناة باسم الشخص.

س_ وما هو اسم تلك القناة التي أنشأتها ؟

ج_ مع كامل احترامي.

س_ من الذي يقوم بإدارتها ؟

ج _الشركة.

س_ وما هو تحديدًا ما تديره الشركة بخصوص تلك القناة ؟

ج _هي الشركة عاملة استديو وبتنشر الحلقات وهم اللي بيتابعوا الماليات.

س _وماهو اسم الشركة التي تديرها ؟

ج_ شركة أخويا ماريونيت.

س_ وأين يقع الاستديو الخاص بتصوير الحلقات ؟

ح _في السياحية الثانية فيلا ١١٢ السادس من أكتوبر





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.