أقل 10 مباريات حضورا للجماهير في دور المجموعات بأمم أفريقيا

جماهير أمم إفريقيا
جماهير أمم إفريقيا
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، سجلت بعض مباريات مرحلة المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025 أرقامًا محدودة على مستوى الحضور الجماهيري، في ظاهرة لافتة رغم الأهمية التنافسية للمواجهات وتعدد الملاعب المستضيفة.

أقل 10 مباريات حضورا للجماهير في أمم إفريقيا 

جاء ترتيب أقل 10 مباريات من حيث عدد الحضور كالتالي:

  1. 4,013 متفرجًا – جنوب إفريقيا 2–1 أنجولا
  2. 5,110 متفرجين – أنجولا 1–1 زيمبابوي.
  3. 7,462 متفرجًا – بنين 1–0 بوتسوانا
  4. 7,829 متفرجًا – زامبيا 0–0 جزر القمر
  5. 8,671 متفرجًا – غينيا الاستوائية 0–1 السودان
  6. 8,842 متفرجًا – جزر القمر 0–0 مالي
  7. 9,235 متفرجًا – زيمبابوي 2–3 جنوب إفريقيا
  8. 9,796 متفرجًا – الجابون 2–3 موزمبيق
  9. 10,084 متفرجًا – السودان 0–2 بوركينا فاسو
  10. 10,124 متفرجًا – مالي 1–1 زامبيا

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

تقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2025، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

