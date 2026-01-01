الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدرسة المصرية الألمانية فرع أكتوبر

المدارس المصرية الالمانية
المدارس المصرية الالمانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة المصرية الألمانية – فرع مدينة أكتوبر، للعام الدراسي 2026/ 2027، وذلك للمرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، لمدة 15 يومًا تبدأ من الخميس 1 يناير 2026 وحتى الخميس 15 يناير 2026.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص، ولن يتم قبول أي طلبات تُقدم بوسائل أخرى أو خارج المدة المحددة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
 

نظام تعليمي متكامل بمعايير دولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس المصرية الألمانية تقدم نظامًا تعليميًا متميزًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويجمع بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة.

وتُدرس المناهج بعدة لغات، حيث تُعد اللغة الألمانية لغة التدريس الأساسية، إلى جانب تدريس اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية المصرية، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية، فضلًا عن تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية اعتبارًا من الصف الثاني، بينما تُدرس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

شهادات معتمدة وفرص تعليمية متميزة

وأشارت الوزارة إلى أن المدارس المصرية الألمانية تتيح للطلاب، وفق الضوابط المعتمدة، فرصة الحصول على شهادة لغة ألمانية معتمدة من معهد جوته عند التقدم للاختبارات، كما يحصل الطالب عند التخرج على شهادة الثانوية العامة المصرية أو شهادة البكالوريا المصرية.

يوم دراسي كامل ومناهج حديثة

وأكدت الوزارة أن المدارس تطبق نظام اليوم الدراسي الكامل من الساعة 7:30 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، وتعتمد مناهج تفاعلية حديثة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وروح المبادرة، والوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بتقديم برامج تغذية صحية للطلاب.

شروط التقديم وآلية القبول

ونوهت الوزارة إلى أن التقديم يقتصر على مرحلة KG1 فقط، ويخضع للشروط والضوابط المعتمدة، وعلى رأسها استيفاء الشريحة العمرية المقررة وفق ترتيب سن المتقدمين في 1 أكتوبر 2026، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات الشخصية للأطفال، وذلك ضمن خطة التشغيل التدريجي المعتمدة للمبادرة.

رابط التقديم والمتابعة

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كما دعت الوزارة أولياء الأمور إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بالمدارس المصرية الألمانية عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع فيسبوك: اضغط هنا 

