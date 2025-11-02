الأحد 02 نوفمبر 2025
البرلمان يناقش اليوم تعديل اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية، فيتو

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.

 

اتفاقية مشروع محطة الضبعة النووية 


يأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية، التي أوضحت أن الاتفاقية الإطارية الموقعة في نوفمبر 2015 نصت على مسئولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة. 

تعديل اتفاقية مشروع محطة الضبعة النووية في عقود الهندسة والتوريد


وأشار تقرير لجنة الطاقة، إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر وروسيا، تضمن عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية القيام بهذه الأعمال على نفقة الجانب المصري.

إسناد أعمال التأمين المادي لمحطة الضبعة النووية للمقاول الروسي


وبحسب المستندات المقدمة، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية للمقاول الروسي من خلال تعديل العقد الرئيسي، بدلًا من إبرام تعاقد منفصل، وذلك لأسباب تتعلق بتكامل الأعمال وسرعة التنفيذ وضبط التكاليف.

إمكانية تمويل التأمين لمحطة الضبعة النووية 


كما دعمت وزارة المالية هذا المقترح، مؤكدة أن إضافة الأعمال لعقد المقاول العام تُعد المسار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع إمكانية تمويل التكلفة عبر الاتفاقية التمويلية للمشروع.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يعزز منظومة الأمان النووي بالمشروع، ويدعم استمرارية تنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني ومعايير السلامة الدولية، باعتبارها من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة.

البرلمان يناقش اليوم تعديل اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

