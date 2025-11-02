من منظور نقدي، ماذا قالت الدكتورة عزة هيكل عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

انتقدت الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا، وابنة الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت “هيكل” على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "أنا لا أتكلم انطباعًا، عملي ودراستى النقد الأدبي والفنى، العمل يفتقر للوحدة والتناغم والرسالة والمحتوى المترابط المعبر عن جلال الحدث وعن الحضارة بأسلوب مبدع جديد".



وأضافت: "الموسيقى مملة ورتيبة ولا تتغير ولا تكون صورة سمعية والإيقاع ليس من نسيج الموسيقى الفرعونية.. الرقصات حديثة وإقحام التواشيح والتنورة مثل الحديث بالعامية في رواية تاريخية أسطورية وهو كسر للوحدة الزمنية والحقبة المصرية القديمة".



وتابعت: "أما المطربة فلا هي غنت ولا تميزت بمقاطع وكلمات مصرية وإنما قامت بدور الراوي لسرد متقطع لأحداث جزء منها تاريخي والآخر تعليق على الأحداث".



وواصلت نقدها قائلة: "أما الإخراج فهو كارثي في المونتاج والنقلات والتجول بالكاميرا بين الوجوه.. مصر كبيرة والحدث عظيم.. لكن التكنولوجيا والإبهار البصري لا يصنع فنا… وإبداعا يتناسب مع المضمون والقيمة المبهرة لهذا الحدث وذلك الاحتفال الجلل.. إننا نخاطب العالم ونبدع بالمصري ونؤكد على حضارتنا وتفردنا وامتداد تاريخنا وإبداعنا… المتحف فوق الخيال ولكنه تقييم للفقرة الفنية.. التي لم تكن بقدر الحدث".



