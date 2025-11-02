في حضرة ميسي، إنتر ميامي يسقط أمام ناشفيل ويواجه خطر الخروج من الأدوار الإقصائية (فيديو)

بشكل مفاجئ وفي حضرة ميسي، سقط إنتر ميامي أمام نظيره ناشفيل بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية من الدور الأول لملحق كأس الدوري الأمريكي، التي جمعت الفريقين، فجر اليوم الأحد.

وافتتح سام سوريج التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما أحرز هدفًا من ركلة جزاء، وضاعف ناشفيل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، عندما حوّل جوش باور برأسه ركلة ركنية نفذها هاني مختار في الدقيقة الـ45 إلى الشباك، مانحًا فريقه التقدّم 2-0.

¡GOLAAAAZO DE LEO MESSI PARA DESCONTAR JUSTO ANTES DEL MINUTO 90! pic.twitter.com/xQgUiRuPlc November 2, 2025

وأعاد إنتر ميامي الأمل في الدقائق الأخيرة بعدما سجل ليونيل ميسي هدفه السادس في ثلاث مباريات أمام ناشفيل، وذلك في الدقيقة الـ90، ليُبقي فريقه في أجواء اللقاء حتى صافرة النهاية.

ويلتقي الفريقان مجددًا في فورت لودرديل يوم الـ8 من نوفمبر لخوض المباراة الحاسمة الثالثة، ضمن الدور الأول من سلسلة الأدوار الإقصائية بنظام الأفضل من ثلاث مباريات.

🚨🚨🚨 قوووووووووووووووووووووول هدف إنتر ميامي الأول بكامل الإعادات على ناشفيل سجله الأسطورة ليونيل ميسي بعد صناعة من رودريقو دي باول 🤩 ! pic.twitter.com/HMQfrP0gY8 — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) November 2, 2025



كان إنتر ميامي فاز في المباراة الأولى من السلسلة، وبالتالي فإن انتصارًا آخر اليوم كان سيمنحه التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية، لكن الآمال تبخرت رغم محاولة متأخرة من ليونيل ميسي.

ويُعدّ هذا الفوز الأول لناشفيل في الأدوار الإقصائية منذ ملحق عام 2021، حين تغلب على أورلاندو بنتيجة 2-1 في الدور الأول. كما أنه أول انتصار للفريق على ميامي منذ الـ17 من مايو 2023، حين انتهت المباراة أيضًا بنتيجة 2-1.

ويواجه الفريق الفائز في هذه السلسلة المكونة من ثلاث مباريات مع الفائز من مواجهة سينسيناتي وكولومبوس كرو في نصف نهائي المنطقة الشرقية، حيث يتقدم سينسيناتي حاليًّا 1-0 في مجموع المواجهات.



