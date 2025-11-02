الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لست سعيدا وهناك مشكلة، أول تعليق من محمد صلاح بعد تألقه أمام أستون فيلا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

رغم رد محمد صلاح عمليا على منتقديه ومساهمته في عودة الانتصارات لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بعد 4 هزائم متتالية، إلا أنه أبدى عدم سعادته، كاشفا سر تراجع أدائه وتقهقر الريدز.

وصعد ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة مؤقتا بفارق 7 نقاط عن المتصدر آرسنال في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة العاشرة.


وسجل النجم المصري محمد صلاح ثالث أهدافه في الدوري الإنجليزي بعدما افتتح التسجيل في مباراة أستون فيلا محرزًا الهدف الثاني على التوالي بعد أن هز شباك برينتفورد.


وعبر النجم المصري عن عدم رضاه على بداية موسمه السيئة والتي عرضته لعدة انتقادات من الجماهير والمحللين، لكنه اعتبر عودة فريقه للفوز دفعة معنوية مهمة قبل مباريات مصيرية.

وقال محمد صلاح في تصريحات لوسائل الإعلام عقب لقاء أستون فيلا: "الفوز في المباراة دفعة معنوية جيدة قبل مباريات مهمة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي".


وحول مستواه هذا الموسم قال النجم المصري: "لا، لستُ سعيدًا، وقد قلت ذلك منذ البداية، لعبت كرة القدم لسنوات طويلة. الموسم صعب بالنسبة لنا لأن لدينا بعض اللاعبين الجدد. صفقات ممتازة، لكنهم يحتاجون وقتًا للتأقلم مع الفريق".

وأضاف محمد صلاح: "كما أننا فقدنا الكثير من اللاعبين الجيدين أيضًا. نحن فقط بحاجة إلى وقت لنتأقلم ونتعرف على أسلوب بعضنا، وحينها سيصبح كل شيء على ما يرام".


ويواجه ليفربول الثلاثاء المقبل ريال مدريد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ثم يواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
 

