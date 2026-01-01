استعدادا للامتحانات، تعليم القاهرة تتيح النموذج الثاني لبوكليت العلوم للشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إتاحة النموذج الثاني من بوكليت مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار دعم الطلاب وتدريبهم على نظام الامتحانات استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف أحمد شعبان، وكيل المديرية، وسمير ميخائيل، موجه عام مادة العلوم.



وأكدت المديرية أن نشر نماذج البوكليت في مادة العلوم يهدف إلى تعريف الطلاب بشكل ورقة الامتحان، ونوعية الأسئلة المتوقعة، وقياس نواتج التعلم وفق المواصفات الفنية للامتحانات، بما يسهم في تقليل رهبة الامتحان ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

إتاحة النموذج الثاني لبوكليت العلوم للشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة أن إتاحة النموذج الثاني لبوكليت العلوم للشهادة الإعدادية يأتي استكمالًا لخطة المديرية في توفير نماذج استرشادية لمختلف المواد الدراسية، دعمًا للطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وفي ختام البيان، أعربت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن خالص أمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة استمرارها في تقديم كل ما من شأنه دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.

