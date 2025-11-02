الشرطة البريطانية: عملية الطعن حادث كبير ومكافحة الإرهاب تتدخل في التحقيق

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين بعد حادث طعن استهدف عددا من الأشخاص على متن قطار متجه إلى شمال إنجلترا.

وقالت شرطة كامبريدجشير إنها تلقت اتصالا عند الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بعد ورود أنباء عن طعن عدة أشخاص على متن قطار.

وأضافت في بيان "وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين. ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".

ووفق الشرطة البريطانية فإن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد الهجوم، وأصيب 9 منهم بجروح تهدد حياتهم، وحالتهم "حرجة".

وأوضحت الشرطة أنه تم إعلان حادث الطعن "حادثا كبيرا"، مؤكدة أن شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في منشور على موقع إكس إن "الحادث المروع" مثير للقلق على نحو بالغ.

وأضاف "دعواتنا لجميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها".

واختتم قائلا: "على جميع المتواجدين في المنطقة اتباع إرشادات الشرطة".

من جانبه، قال بول بريستو، عمدة كامبريدجشير وبيتربورو، إنه سمع عن "مشاهد مروعة" على متن القطار الذي شهد الهجوم.

وذكر شاهد عيان لصحيفة "التايمز"، أنه رأى رجلا يحمل سكينا كبيرا و"الدماء في كل مكان"، بينما هرع الناس للاختباء في الحمامات.

وأوضح أن ركابا تعرضوا للدوس من آخرين أثناء محاولتهم الهرب.

وأعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" المشغلة للقطار إغلاق كل خطوط سكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادث.

ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقعة حدوث "اضطرابات كبيرة".

وشهدت جرائم الطعن في بريطانيا وويلز ارتفاعا مطردا منذ عام 2011، وفقا لبيانات حكومية رسمية.

وفي حين أن بريطانيا تطبق بعضا من أشد ضوابط الأسلحة في العالم، وصف ستارمر تفشي جرائم الطعن بأنه "أزمة وطنية"، وقد عملت حكومته العمالية على الحد منها.

