أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، تقام اليوم الخميس، ثلاث مباريات ببطولة كأس عاصمة مصر ولعل أبرزها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

يلتقي نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 

ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراته أمام الاتحاد في الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب،على أن تنقل مباشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، التي تواصل تغطيتها الحصرية لمنافسات البطولة.

 

فيما يستضيف فريق وادى دجلة نظيره الجونة، اليوم الخميس، على ستاد السلام  ضمن فعاليات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

موعد مباراة وادي دجلة والجونة بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر، أن تُقام مباراة وادي دجلة والجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والجونة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة وادي دجلة والجونة، عبر قناة أون سبورت 2 بصوت المعلق مؤمن حسن.

 

ويواجه الإسماعيلى نظيره مودرن سبورت اليوم الخميس، بإستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة لبطولة  كأس عاصمة مصر.

 يدخل الإسماعيلى المباراة محتلا المركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في الوقت الذى يحتل فيه مودرن المركز السادس برصيد نقطة وحيدة.

 موعد مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

وتقام مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس في الجولة الرابعة في تمام الثامنة مساء، على ملعب الإسماعيلية.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر


وتبث مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس في الجولة الرابعة عبر أون سبورت إتش دي.

