أخبار مصر: الصحة تعلن عدد ضحايا حادث طريق السويس، رسالة وزير الرياضة للزمالك، ترامب يمهل حماس 48 ساعة، رد قاس من صلاح على روني

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الصحة: وفاة حالتين و41 مصابا في حادث تصادم بطريق "القاهرة - السويس"

يتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث التصادم الذي وقع مساء أمس السبت على طريق (القاهرة - السويس) بدائرة قسم شرطة بدر في اتجاه القاهرة.

ترامب: أراقب إعادة حماس لجثث الرهائن خلال 48 ساعة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، حماس بالبدء في إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

اليوم، انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، عقد 3 جلسات عامة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

أعلن محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، وفاة ابن عمته في حادث سير، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في مختلف دوريات العالم ويتصدرها لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة كما تقام مباريات في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

بسبب إعلان ريجان، ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10%

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10 % "فوق ما تدفعه حاليًا"، وذلك ضمن تداعيات الإعلان الكندي الذي اعتبره ترامب "تحريفًا خطيرًا وعملًا عدائيًا".

وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني

نشرت النجمة منة شلبي أول صورة لها مع المنتج أحمد الجنايني بعد الإعلان رسميا عن زواجهما.

وزير الرياضة: الزمالك لن ينهار وليس كل ما يتم فعله يُقال على الهواء (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن الدولة تدعم نادي الزمالك بشكل كامل في مختلف الملفات، وفي مقدمتها قضية أرض أكتوبر، مشددًا على أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في الكواليس من أجل الوصول إلى حل عادل يحافظ على حقوق النادي.

أجواء خريفية متقلبة، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هدف "خرافي" لـ صلاح، أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول أمام برينتفورد، في نزيف جديد للنقاط واصل ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي تعثره بعد خسارته أمام مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء السبت في الجولة التاسعة من عمر البريميرليج.

إطلاق نار في جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

أفادت تقارير أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار جماعي في جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما هرعت قوات الأمن إلى المكان.

سبحان الله، حسام داغر يكشف عن مصادفة غريبة لظهور محمد سلام في احتفالية "وطن السلام"

وجه الفنان حسام داغر رسالة تهنئة لزميله الفنان محمد سلام، عقب ظهوره في عرض احتفالية "وطن السلام" بالعاصمة الإدارية وبحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وما أطلق عليه داغر “رد الاعتبار”.

بيراميدز يتحدى التأمين الإثيوبي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

يلتقي فريق نادي بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعد الظهور في حفل "وطن السلام"، محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد

أعلن الفنان محمد سلام عن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "كارثة طبيعية"، وذلك عقب ظهوره في حفل "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كرة اليد، منتخب مصر يواجه أمريكا اليوم في كأس العالم للناشئين

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

جاءوا في أكفان بدل المولود، قصة مأساوية في مصرع أسرة بأكملها برحلة تحضير للولادة (صور)

لم تكن شمس ذلك اليوم تحمل نذير شؤم، بل خرجت الأسرة الصغيرة من بيتها في قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وهي تغمرها الفرحة، تحمل في عيونها لهفة انتظار مولود جديد سيملأ البيت ضحكًا وبهجة.

مصرفي ثري، "نيويورك تايمز" تكشف اسم المتبرع المجهول للبنتاجون لدفع رواتب العسكريين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اسم المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين الأمريكيين.

خلال ساعات، الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، حكمها في دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025

المصري في مهمة صعبة أمام الاتحاد الليبي اليوم في الكونفدرالية

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ضيفه الاتحاد الليبي، في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أو تقسيم قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السبت، إن إسرائيل لا مصلحة لها في احتلال غزة، وإنه لا يتصور تقسيما دائما للقطاع.

اليوم، أولى جلسات طعن سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في قضية المخدرات

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد 26 أكتوبر، أولى جلسات الطعن المقدمة من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.

شت يور ماوس، محمد صلاح يرد على "عدوه الأول" بكسر رقمه في الدوري الإنجليزي

رد نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عمليا على واين روني نجم مانشستر يونايتد، الذي لم يتوقف عن مهاجمة الفرعون المصري في الفترة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.