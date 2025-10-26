الأحد 26 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: أراقب إعادة حماس لجثث الرهائن خلال 48 ساعة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، حماس بالبدء في إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

 

وأضاف، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال توقف بقطر في طريقه إلى ماليزيا، إن "على حماس أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن، وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

وتابع: "بعض جثث الرهائن في غزة يصعب الوصول إليها، لكن يمكن لحماس إعادة جثث أخرى، لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما".

كما لفت إلى أن "الدول الأخرى المشاركة في السلام ستتخذ إجراءات في حال عدم إعادة جثث الرهائن بسرعة".

واعتبر ترامب أن "السلام في الشرق الأوسط صامد، وهناك فرصة جيدة ليصبح دائما".

وأكد الرئيس ترامب أنه سيعامل حماس وإسرائيل بعدل "إذا التزمتا بتعهداتهما".

كما أشار ترامب إلى أن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما، وأن قوة دولية ستنشر في القطاع قريبا، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وأضاف ترامب للصحفيين، ردا على سؤال عن الوضع في غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما".

وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بدور دولة قطر، واصفا إياها بأنها "حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة".

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق السبت إنه "لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل فريق مصري قطاع غزة مع عدد من الأدوات الهندسية، لمحاولة العثور على الرهائن المفقودين". 


وفي وقت سابق من السبت، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى إسرائيل، استمرار الجهود لاستعادة رفات الرهائن، وذلك خلال اجتماع مع أقارب جنديين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية من بين 13 جنديًا ما زالت جثامينهم في غزة.

وقال روبيو في منشور على منصة (إكس): "لن ننسى أبدًا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت، عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين، وعومر نيوترا". 

وأضاف: "لن نُوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".
 

