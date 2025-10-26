مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في مختلف دوريات العالم ويتصدرها لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة كما تقام مباريات في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا – 5 مساء - OnTime Sports 1

فاركو ضد الإسماعيلي – 8 مساء - OnTime Sports 2

طلائع الجيش ضد زد – 8 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

سيمبا ضد نسينجيزني – 4 مساء

ماميلودي صن داونز ضد ريمو ستارز – 4:30 مساء

الترجي الرياضي ضد رحيمو – 7 مساء

تامينات إثيوبيا ضد بيراميدز – 7 مساء

الملعب المالي ضد نواذيبو – 7 مساء

الأهلي طرابلس ضد نهضة بركان – 9 مساء

مولودية الجزائر ضد كولومب – 10 مساء

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث ضد نوتنجهام فوريست – 5 مساء

آرسنال ضد كريستال بالاس – 5 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي – 5 مساء

وولفرهامبتون ضد بيرنلي – 5 مساء

إيفرتون ضد توتنهام – 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مايوركا ضد ليفانتي – 4 مساء - beIN Sports HD 8

ريال مدريد ضد برشلونة – 6:15 مساء - beIN Sports HD 1

أوساسونا ضد سيلتا فيجو – 8:30 مساء - beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو ضد ديبورتيفو ألافيس – 11 مساء- beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تورينو ضد جنوى – 2:30 ظهرًا - AD Sports 1 HD

فيرونا ضد كالياري – 5 مساء - AD Sports 2 HD

ساسولو ضد روما – 5 مساء - AD Sports 1 HD

فيورنتينا ضد بولونيا – 8 مساء - AD Sports 1 HD

لاتسيو ضد يوفنتوس – 10:45 مساء - AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد ميتز – 5 مساء - beIN Sports HD 6

أنجيه ضد لوريان – 7:15 مساء

أوكسير ضد لو هافر – 7:15 مساء

رين ضد نيس – 7:15 مساء

ليون ضد ستراسبورج – 10:45 مساء - beIN Sports HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد فرايبورج – 5:30 مساء

شتوتجارت ضد ماينتس – 7:30 مساء

