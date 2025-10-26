الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض

الكلاسيكو، فيتو
الكلاسيكو، فيتو

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات القوية في مختلف دوريات العالم ويتصدرها لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة كما تقام مباريات في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري المصري 

 

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا – 5 مساء - OnTime Sports 1
فاركو ضد الإسماعيلي – 8 مساء - OnTime Sports 2
طلائع الجيش ضد زد – 8 مساء

 

 مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا 

سيمبا ضد نسينجيزني – 4 مساء
ماميلودي صن داونز ضد ريمو ستارز – 4:30 مساء
الترجي الرياضي ضد رحيمو – 7 مساء
تامينات إثيوبيا ضد بيراميدز – 7 مساء
الملعب المالي ضد نواذيبو – 7 مساء
الأهلي طرابلس ضد نهضة بركان – 9 مساء
مولودية الجزائر ضد كولومب – 10 مساء

 

 مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث ضد نوتنجهام فوريست – 5 مساء
آرسنال ضد كريستال بالاس – 5 مساء
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي – 5 مساء
وولفرهامبتون ضد بيرنلي – 5 مساء
إيفرتون ضد توتنهام – 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مايوركا ضد ليفانتي – 4 مساء - beIN Sports HD 8
ريال مدريد ضد برشلونة – 6:15 مساء - beIN Sports HD 1
أوساسونا ضد سيلتا فيجو – 8:30 مساء - beIN Sports HD 3
رايو فاليكانو ضد ديبورتيفو ألافيس – 11 مساء- beIN Sports HD 3.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تورينو ضد جنوى – 2:30 ظهرًا - AD Sports 1 HD
فيرونا ضد كالياري – 5 مساء - AD Sports 2 HD
ساسولو ضد روما – 5 مساء - AD Sports 1 HD
فيورنتينا ضد بولونيا – 8 مساء - AD Sports 1 HD
لاتسيو ضد يوفنتوس – 10:45 مساء - AD Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد ميتز – 5 مساء - beIN Sports HD 6
أنجيه ضد لوريان – 7:15 مساء
أوكسير ضد لو هافر – 7:15 مساء
رين ضد نيس – 7:15 مساء
ليون ضد ستراسبورج – 10:45 مساء - beIN Sports HD

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد فرايبورج – 5:30 مساء
شتوتجارت ضد ماينتس – 7:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري د مباريات اليوم ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد مباريات الدوري المصري مباريات دوري أبطال أفريقيا مواعيد مباريات اليوم الاحد مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مواعيد مباريات الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم في الدوري

مواد متعلقة

وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

شخصيته صارمة، الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

صافرات استهجان تنتظر لامين يامال في البرنابيو خلال الكلاسيكو

صفقة قوية في الطريق، ليفربول يبدأ رحلة ضم بديل محمد صلاح

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

ارتفاع كبير في البتلو وانخفاض الكندوز الصغير، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

نجم الأهلي السابق ينتقد أداء محمد علي بن رمضان

شت يور ماوس، محمد صلاح يرد على "عدوه الأول" بكسر رقمه في الدوري الإنجليزي

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

جاءوا في أكفان بدل المولود، قصة مأساوية في مصرع أسرة بأكملها برحلة تحضير للولادة (صور)

ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي

خدمات

المزيد

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

ارتفاع العباد وانخفاض 7 جنيهات في الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

قبل أيام من انطلاق الماراثون، ضوابط تصويت الوافدين في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية