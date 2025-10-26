هدف "خرافي" لـ صلاح، أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول أمام برينتفورد، في نزيف جديد للنقاط واصل ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي تعثره بعد خسارته أمام مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء السبت في الجولة التاسعة من عمر البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من؛ المهاجمين البوركينافي دانجو واتارا والألماني كيفن شايد والبرازيلي ايغور تياجو في الدقائق (5، 45، 60 من ركلة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية "الريدز" كل من؛ المدافع الهنغاري ميلوس كيركيز والمهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين (45، 89) على الترتيب.

محمد صلاح يرد على الانتقادات بأفضل طريقة 🔥

يسجل الهدف الثاني لليفربول ويشعل الدقائق الأخيرة من المباراة!#الدوري_الإنجليزي | #برينتفورد_ليفربول pic.twitter.com/5CR9udSiS8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025

وتعرض فريق ليفربول للهزيمة الرابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 15 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريميرليج" حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما رفع نادي برينتفورد رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة وتقدم إلى المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة كذلك.



كما شهدت المباراة تعرض الحكم سيمون هوبر للإصابة وتم استبداله بالحكم الرابع بين شوطي المباراة.



وأنهى محمد صلاح نجم ليفربول صيامه التهديفي على مدار 7 مباريات وسجل في مرمى برينتفورد في الدقيقة 89.



