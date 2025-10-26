روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في احتلال أو تقسيم قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السبت، إن إسرائيل لا مصلحة لها في احتلال غزة، وإنه لا يتصور تقسيما دائما للقطاع.

وأضاف روبيو، أنه سيتم نشر قوة دولية تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لضمان الأمن في كل أنحاء قطاع غزة.

وأوضح، في حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".

وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك".

وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد"، مضيفا أن "الإسرائيليين لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".

