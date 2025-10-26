بسبب إعلان ريجان، ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10%

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10 % "فوق ما تدفعه حاليًا"، وذلك ضمن تداعيات الإعلان الكندي الذي اعتبره ترامب "تحريفًا خطيرًا وعملًا عدائيًا".

يأتي ذلك وسط استمرار التداعيات الناجمة عن أزمة إعلان عرضته كندا يناهض الرسوم الجمركية، وصفه ترامب بأنه "مضلل"، استخدم اقتباسًا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، قطع محادثات التجارة بين البلدين ردًا على إعلان ظهر فيه الرئيس السابق رونالد ريجان، أيقونة الجمهوريين، وهو يشيد بالتجارة الحرة.



وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" في رسالة نشرها أثناء توجهه إلى آسيا لحضور اجتماعات مع زعماء إقليميين رئيسيين: "كان من المقرر إزالة إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا بنشره الليلة الماضية خلال بطولة (وورلد سيرز) للبيسبول، مع علمهم أنه عملية احتيال".

وأضاف: "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق وعملهم العدائي، فإنني أزيد التعريفات الجمركية على كندا بنسبة 10% فوق ما يدفعونه الآن".



