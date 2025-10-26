شت يور ماوس، محمد صلاح يرد على "عدوه الأول" بكسر رقمه في الدوري الإنجليزي

رد نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عمليا على واين روني نجم مانشستر يونايتد، الذي لم يتوقف عن مهاجمة الفرعون المصري في الفترة الأخيرة.

وحقق صلاح رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في مباراة فريقه ليفربول ضد مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء السبت في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد أن صام عن هز الشباك على مدار 7 مباريات متتالية.



ونجح مو صلاح في تسجيل هدف ثانٍ لصالح ليفربول قبل النهاية، ولكنه لم يشفع لإنقاذ فريقه من الهزيمة الرابعة على التوالي في البريميرليج.

محمد صلاح يرد على الانتقادات بأفضل طريقة 🔥

يسجل الهدف الثاني لليفربول ويشعل الدقائق الأخيرة من المباراة!#الدوري_الإنجليزي | #برينتفورد_ليفربول pic.twitter.com/5CR9udSiS8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025



وتفوق محمد صلاح على الإنجليزي واين روني نجم مانشستر يونايتد وحطم رقمًا مميزًا ليخرس لسان “عدوه الأول” ويوجه له رسالة مبطنة " شت يور ماوس"، بعد أن هز شباك برينتفورد.

وكسر صلاح رقم روني كأكثر لاعب ساهم تهديفيًا مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى 276 هدف متفوقًا على النجم الإنجليزي.

روني يهاجم صلاح



وكان روني قد وجه انتقادات واسعة ضد محمد صلاح في الفترة الأخيرة مؤكدًا أن اللاعب المصري لا يعود كثيرًا للدفاع ويكتفي بمشاهدة زملائه في الجانب الدفاعي.

Salah surpasses Rooney’s 276 goal involvements for a single club 🤩🔴



The King writes his own record 🇪🇬👑 pic.twitter.com/wjQRbMtu1Y — LiveScore (@livescore) October 25, 2025

وأضاف: "محمد صلاح أحد أبرز أسباب خسارة ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب أسلوبه داخل المستطيل الأخضر".



ويواجه محمد صلاح مؤخرًا انتقادات واسعة من بعض نجوم الكرة الإنجليزية وعلى رأسهم واين روني بجانب جيمي كاراجر وبول سكولز وروي كين.



