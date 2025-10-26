الأحد 26 أكتوبر 2025
خلال ساعات، الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي

النادي الأهلي، فيتو
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، حكمها في دعوى تطالب ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزت الأسبوع الماضي الدعوى المقامة للطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والتي عُقدت بتاريخ 19 سبتمبر 2025، للحكم بجلسة اليوم 26 أكتوبر الجاري.

وجاء في الدعوى، أن الجمعية العمومية باطلة لعدم بلوغ نصاب صحة الحضور، فضلًا عن بطلان ورقة التصويت لعدم احتوائها على خانة “لا أوافق”.

وخلال الجلسة، أكد المحامي خالد سليمان، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة له تضمنت أن التعديلات المعروضة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي لا تقبل الرفض، واعتبر ذلك أمرًا بالغ الخطورة يؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025، لمخالفته القاعدة التشريعية بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

ورد بمذكرة دفاع الوزير يمثل دينًا جديدًا لا يتفق مع صحيح القانون

وأضاف أن ما ورد بمذكرة دفاع الوزير يمثل دينًا جديدًا لا يتفق مع صحيح القانون، مطالبًا ببطلان القرار وما ترتب عليه من آثار.

 

