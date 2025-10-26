الموت يفجع محمد مجدي أفشة

أعلن محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، وفاة ابن عمته في حادث سير، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك.

الموت يفجع أفشة

وقال أفشة: “اللهم أجرنا في مصيبتنا، ابن عمتي في ذمة الله، في حادثة.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.



أفشة يلبي طلب صحفي فلسطيني ويعده بإهدائه قميصه عند قدومه إلى مصر

وكان محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر قد حرص على تلبية طلب الصحفي الفلسطيني أنس النجار، الذي أعرب عن رغبته في الحصول على قميص اللاعب أثناء زيارته المرتقبة إلى مصر نهاية الشهر الجاري.

وكان أنس النجار، صاحب الفيديو الشهير لتقديم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي عند انضمامه للنادي الأهلي، قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أنا آخر الشهر نازل مصر.. إن شاء الله لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وأخد تيشيرت أفشة أوصله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو".

وسرعان ما استجاب أفشة لطلبه، حيث رد عبر حسابه الرسمي قائلا: “يا أنس يا بطل، مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي.. وأحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي، كفاية إنك شبهي كمان".

