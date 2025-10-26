الأحد 26 أكتوبر 2025
وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني

منة شلبي وزوجها،
منة شلبي وزوجها، فيتو

نشرت النجمة منة شلبي أول صورة لها مع المنتج أحمد الجنايني بعد الإعلان رسميا عن زواجهما.

وبدأت منذ صباح أمس السبت رسائل حب متبادلة بين الثنائي على الفيسبوك، فبدأها أحمد الجنايني عندما كتب: "إحساس حلو إني أكتب براحتي ومفيش على راسي بطحة وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع معجزات"، وبعدها كتبت منة: "ها وقد أتمننا نصف ديننا والله ما نعرف إزاي".

وبعدها نشر أحمد الجنايني صورة تجمعه بمنة ومعهما درع تكريمها في مهرجان الجونة وكتب عليها: "إلى العالم هي نجمة أما بالنسبة لي فهي كل شيء"، لترد عليه منة برسالة مقتضبة: "بحبك"، وعلق عدد كبير من الفنانين على الصورة ومن بينهم: “طه دسوقي، شيكو، ياسمينا العبد، هنادي مهنا، محمد أنور، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر”، وغيرهم من الفنانين.

منة شلبي مع زوجها 

وأعلنت الفنانة منة شلبي عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

من هو زوج منة شلبي؟ 

ومع الإعلان عن زواج منة شلبي من أحمد الجنايني تساءل الكثيرون عن هوية المنتج أحمد الجنايني، والذي يعد واحدا من أبرز المنتجين المتواجدين علي الساحة الفنية. 

حيث أنتج العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، وبدأ مشواره في 2007 مع هند صبري من خلال مشاركته بالإنتاج مع شقيقه طارق الجنايني في إنتاج برنامج الشقة.

وتعاون “الجنايني” مع نجوم الفن، ومن أبرز أعماله فيلم فيها إيه يعني، وفيلم وقفة رجالة، وأنتج مسلسل موضوع عائلي، كما أنه أنتج أيضا مسلسل كتالوج، و أشاد ماجد الكدواني في لقاء سابق معه بمهنيته العالية قائلًا إنه "شخص يوفر الأمان والاحترام في التعامل، ومدقق في التفاصيل".

كما أنتج أحمد الجنايني أيضا أبو عمر المصري، حالة خاصة، البيوت أسرار.

 

الجريدة الرسمية