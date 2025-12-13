السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم، انتظام الحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

 سادت اليوم السبت، حركة مرور منتظمة في شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية، مع انسيابية جيدة في معظم الطرق والمحاور الرئيسية، نظرًا لانخفاض كثافات السيارات بسبب الإجازة الرسمية.

وقد رصدت المتابعة الميدانية، سيولة مرورية واضحة فى طرق وشوارع وميادين القاهرة الرئيسية، مثل الاوتوستراد، وصلاح سالم، ومنطقة وسط البلد وميادين التحرير وعبد المنعم رياض ورمسيس.، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية منتظمة، فى الاتجاه إلى حلوان والمعادي والعكس.

وفى محافظة الجيزة انتظمت الحركة المرورية فى الشوارع الرئيسية، خصوصا التحرير والسودان، وجامعة الدول العربية، كما شهدت مناطق 6 اكتوبر والشيخ زايد، سيولة مرورية واضحة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات المرورية مستمرة لتسهيل حركة المواطنين، مع متابعة الالتزام بالسرعات المقررة وفحص السائقين للتأكد من عدم القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد الكحولية.

وأسفرت الحملات خلال ال 24 ساعة الماضية عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة وضبط عدد من قائدي المركبات بدون رخصة قيادة وإزالة سيارات متروكة أعاقت الحركة وتنظيم تحويلات مرورية مؤقتة على الطرق الرئيسية.
 

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن استمرار الخدمات المرورية اللازمة علي الطرق والمحاور الرئيسية لتيسير حركة السيارات. 

ورصدت المتابعة الميدانية انتظام الحركة المرورية في شوارع وسط البلد وجامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز وميدان الجيزة وشارع التحرير، بالإضافة الي كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى الجلاء وكورنيش النيل. 
 

استمرار الحملات المرورية

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات على مدار اليوم لتأمين الطرق والميادين الحيوية ومنع أي اختناقات أو حوادث، مع تسيير الخدمات المرورية لتسهيل حركة المواطنين خلال الإجازة.

