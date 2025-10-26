الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إطلاق نار في جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

موقع إطلاق النار،
موقع إطلاق النار، فيتو

أفادت تقارير أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار جماعي في جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما هرعت قوات الأمن إلى المكان.

وأكد المدعي العام، في تصريح له، تعرض عدة أشخاص لإطلاق نار، في حرم جامعة لينكولن في مقاطعة "تشيستر"، خلال احتفالات التخرج، وفق ما كشفت عنه شبكة "CBS" الأمريكية. 


وقالت مصادر في الشرطة الأمريكية إن 4 أشخاص على الأقل تعرضوا للإصابة جراء حادث إطلاق النار في الجامعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث إطلاق نار جماعي جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا حرم جامعة لينكولن مقاطعة تشيستر احتفالات التخرج شبكة CBS الأمريكية الشرطة الأمريكي

الأكثر قراءة

خلال ساعات، الحكم في دعوى بطلان عمومية النادي الأهلي

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

بينيت يهاجم نتنياهو: إسرائيل فقدت مكانتها في الغرب وأصبحت رهينة لتعليمات واشنطن

شت يور ماوس، محمد صلاح يرد على "عدوه الأول" بكسر رقمه في الدوري الإنجليزي

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads