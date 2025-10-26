إطلاق نار في جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

أفادت تقارير أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار جماعي في جامعة لينكولين بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما هرعت قوات الأمن إلى المكان.

وأكد المدعي العام، في تصريح له، تعرض عدة أشخاص لإطلاق نار، في حرم جامعة لينكولن في مقاطعة "تشيستر"، خلال احتفالات التخرج، وفق ما كشفت عنه شبكة "CBS" الأمريكية.

🚨🇺🇸 POLICE FLOOD PENNSYLVANIA’S LINCOLN UNIVERSITY AFTER SHOOTING



What was supposed to be a festive Homecoming weekend turned into a crime scene at Lincoln University.



Students say shots rang out during the Yardfest tailgate, sending crowds running and leaving multiple people… https://t.co/E4A39oAilv pic.twitter.com/eqnYxk9EBf October 26, 2025



وقالت مصادر في الشرطة الأمريكية إن 4 أشخاص على الأقل تعرضوا للإصابة جراء حادث إطلاق النار في الجامعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.