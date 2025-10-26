الأحد 26 أكتوبر 2025
المصري في مهمة صعبة أمام الاتحاد الليبي اليوم في الكونفدرالية

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري  ضيفه الاتحاد الليبي، في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السويس الجديد في إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من  بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مباراة المصري والاتحاد الليبي

وتعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لذلك يحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز للتأهل إلى دور المجموعات.

وتعد مهمة المصري صعبة للغاية في ظل رغبة الفريق الليبي تحقيق الفوز أيضا.

 

الاجتماع الفني لمباراة المصري والاتحاد الليبي

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الجنوب سوداني  ماكور ماجوك بحضور  الكونغولي رينيه دانيال مراقب التحكيم وحكم المباراة الجنوب أفريقي ماكسيكسول بامبيسو ومندوب الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وسيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر  الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي.

ويضم الطاقم  الذي ينتمي إلى جنوب أفريقيا كل من: ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول زاكيلي سيويلا، ومساعد الحكم الثاني إلفاس سيتول، فيما يتولى  باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى ماكور ماجوك من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الكونغولي رينيه دانيال  مهام مراقبة التحكيم.

الكونفيدرالية المصري الاتحاد الليبي مباراة المصري والاتحاد الليبي

