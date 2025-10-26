مصرفي ثري، "نيويورك تايمز" تكشف اسم المتبرع المجهول للبنتاجون لدفع رواتب العسكريين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اسم المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين الأمريكيين.

وقالت الصحيفة إن الملياردير تيموثي ميلون هو المتبرع المجهول الذي قدّم 130 مليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية لمساعدة الجنود على تلقي رواتبهم خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وكان المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، شون بارنيل، قد أعلن في وقت سابق عن تلقّي الوزارة تبرعا مجهولا بهذا المبلغ لصرف رواتب العسكريين أثناء أزمة الإغلاق.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيغطي هذا التبرع تكاليف رواتب أكثر من 1.3 مليون عسكري عامل.

وتشير الصحيفة إلى أن مبلغ 130 مليون دولار يعادل حوالي 100 دولار لكل فرد عسكري.

ويُذكر أن تيموثي ميلون هو مصرفي ثري وقطب في مجال السكك الحديدية، ويدعم ترامب منذ فترة طويلة، حيث تبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمجموعات الداعمة لحملة الرئيس.

وفي عام 2024، قدّم تبرعًا بقيمة 50 مليون دولار للجنة "سوبر باك" السياسية التي أُسست لدعم حملات ترامب الانتخابية، وهو أكبر تبرع مُعلن في هذا الإطار.

وشهدت الولايات المتحدة بداية "إغلاق" حكومي في الأول من أكتوبر مع بدء السنة المالية الجديدة، بسبب فشل الكونجرس في إقرار الموازنة، مما يمنع الحكومة من العمل. ويؤدي هذا الإغلاق إلى توقف جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة.

وكان الرئيس ترامب قد أكد أن الإدارة قد تستفيد من فترة توقف عمل الحكومي لإجراء تخفيضات كبيرة في الوظائف والمدفوعات. وأوضح ترامب أن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة اتفاقية الميزانية،

وحذّر كفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، في الخامس من أكتوبر، من أن استمرار توقف الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيًا.



