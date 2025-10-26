الأحد 26 أكتوبر 2025
وزير الرياضة: الزمالك لن ينهار وليس كل ما يتم فعله يُقال على الهواء (فيديو)

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن الدولة تدعم نادي الزمالك بشكل كامل في مختلف الملفات، وفي مقدمتها قضية أرض أكتوبر، مشددًا على أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في الكواليس من أجل الوصول إلى حل عادل يحافظ على حقوق النادي.

 

وزير الرياضة: نقدم كل الدعم للزمالك في قضية أرض أكتوبر

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"لدينا دور تجاه نادي الزمالك، وليس كل ما يتم فعله يُقال على الهواء، كل الدعم والمساندة مقدمان للنادي في قضية أرض أكتوبر".

 

استثناء نادي الزمالك لمدة عامين

وأوضح صبحي أن نادي الزمالك حصل على استثناء لمدة عامين للبناء على أرض أكتوبر، لكنه لم يبدأ التنفيذ، ولذلك تم سحب الأرض وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها لمساعدة النادي.

وأضاف الوزير:"كل الاحتمالات ممكنة في سبيل دعم الزمالك، سواء باستعادة أرض أكتوبر أو تخصيص أرض جديدة، وسنصل إلى حل قريبًا بإذن الله".

وختم حديثه برسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء قائلًا: "لن ينهار نادي الزمالك، وإن شاء الله خير".

