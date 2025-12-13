زي النهاردة، قصة القبض على صدام حسين وكواليس إعدامه

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 2003، أُغلق فصل طويل من تاريخ العراق الحديث بإلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الحدث الذي مثّل ذروة مسار سياسي معقد امتد لأكثر من ثلاثة عقود، وتحول فيه الرجل من ضابط صاعد في حزب البعث إلى أحد أكثر الزعماء العرب إثارة للجدل على الساحة الدولية.

من هو صدام حسين ؟

ولد صدام حسين عام 1937 في قرية العوجة قرب تكريت، في بيئة ريفية قاسية طبعتها الفقر والصراعات العشائرية. فقد والده في سن مبكرة، وتربى في كنف خاله خير الله طلفاح، الذي كان صاحب توجهات قومية حادة، لعبت دورًا واضحًا في تشكيل وعيه السياسي المبكر.

في بغداد انخرط صدام في حزب البعث العربي الاشتراكي، وشارك شابًا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم عام 1959، ما اضطره إلى الهروب خارج العراق قبل أن يعود لاحقًا بعد تغير موازين السلطة.

صعود صدام الحقيقي بدأ من خلف الكواليس. فبعد انقلاب البعث عام 1968، أصبح نائبًا للرئيس أحمد حسن البكر، ومهندسًا فعليًا لملفات الأمن والمخابرات.

وبمرور الوقت، تمكن من إحكام السيطرة على مفاصل الدولة، إلى أن تسلم الرئاسة رسميًا عام 1979، في مشهد شهير أعلن خلاله تطهير الحزب من خصومه، ليبدأ عهد حكم مركزي صارم اعتمد على الأجهزة الأمنية والقبضة الحديدية.

في بدايات حكمه، لم تكن العلاقة مع الولايات المتحدة عدائية. بل شهدت فترة الثمانينيات تقاطع مصالح، خصوصًا خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث نظرت واشنطن إلى بغداد كحائط صد في مواجهة النفوذ الإيراني.

غير أن هذا التقاطع لم يتحول إلى تحالف دائم، وسرعان ما انقلب المشهد مع غزو العراق للكويت عام 1990، وهو الحدث الذي أعاد صدام إلى موقع الخصم الاستراتيجي للغرب، وفتح الباب أمام عقوبات دولية خانقة استمرت أكثر من عقد.

أسباب غزو العراق

مع أحداث 11 سبتمبر 2001، دخل العراق مجددًا دائرة الاستهداف الأمريكي. إدارة الرئيس جورج بوش الابن ربطت بين نظام صدام وملفات أسلحة الدمار الشامل، وقدمت ذلك مبررًا لغزو العراق في مارس 2003، رغم غياب إجماع دولي واضح، واعتراضات داخل مجلس الأمن.

سقطت بغداد سريعًا، وتفككت مؤسسات الدولة، بينما اختفى صدام عن الأنظار، لتبدأ واحدة من أوسع عمليات المطاردة في تاريخ الحروب الحديثة.

في 13 ديسمبر 2003، أعلنت القوات الأمريكية إلقاء القبض على صدام حسين في عملية عُرفت باسم “الفجر الأحمر”، حيث عثر عليه مختبئًا في حفرة قرب تكريت وظهوره بهذه الصورة شكل صدمة كبيرة، ليس فقط لأنصاره، بل أيضًا للرأي العام العربي، الذي تابع نهاية رجل حكم العراق بقبضة حديدية لسنوات طويلة.

نقل صدام لاحقًا إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، وتركزت أولى القضايا على أحداث الدجيل عام 1982.

وبعد سلسلة جلسات شابها جدل سياسي وقانوني واسع، صدر الحكم بإعدامه شنقًا. وفي فجر 30 ديسمبر 2006، نفذ الحكم، لتسدل الستارة على أحد أكثر العهود تعقيدًا في تاريخ العراق، ما زالت تداعياته السياسية والأمنية حاضرة حتى اليوم.

