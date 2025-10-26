الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جاءوا في أكفان بدل المولود، قصة مأساوية في مصرع أسرة بأكملها برحلة تحضير للولادة (صور)

جنازة مهيبة بالشرقية،
جنازة مهيبة بالشرقية، فيتو

لم تكن شمس ذلك اليوم تحمل نذير شؤم، بل خرجت الأسرة الصغيرة من بيتها في قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وهي تغمرها الفرحة، تحمل في عيونها لهفة انتظار مولود جديد سيملأ البيت ضحكًا وبهجة.

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

القدر غيّر الاتجاه.. بدلًا من المستشفى إلى المقابر!

 

في طريقهم إلى مستشفى بلبيس العام، حيث كانت ابنتهم تستعد لوضع مولودها، كانت السيارة السوزوكي الصغيرة تقل الزوج والزوجة وعمّ الزوج وطفلهما الصغير. دقائق قليلة فقط فصلت بين انتظار الولادة وبين المأساة التي غيّرت كل شيء.

سائق الأتوبيس يحاول تفادي حفرة تابعة لخط الغاز في منتصف الطريق

عند طريق بلبيس – شبرا النخلة، أمام قاعات الأفراح وبالتحديد عند الدوران المقابل لمستودع الدقيق، حاول سائق أتوبيس تفادي حفرة تابعة لخط الغاز في منتصف الطريق، فانحرف بشكل مفاجئ ليصطدم بسيارة الأسرة الضعيفة.
 

كانت الصدمة عنيفة، صرخة واحدة اخترقت صمت الطريق، تبعتها فوضى، وارتباك، ودموع.

 

مأساة أسرة كاملة

في لحظات معدودة، تحولت الأسرة إلى ذكرى موجعة؛ الزوج أحمد شحتة قنديل، والزوجة ناهد صبحي غانم، وعم الزوج عاطف حسين الهايج، وطفلهم المولود حديثًا محمد الشحات جميعهم رحلوا معًا، كأنهم أبوا أن يفترقوا حتى في الموت.

<span style=
ضحايا الحادث،فيتو

وفي المستشفى، ترقد الطفلة الصغيرة لينا أحمد الشحات محمد (3 سنوات) تصارع آلامها، لا تدري أن أمها وأباها وأخيها قد رحلوا وتركوا لها وجعًا لا يُحتمل.

<span style=
جانب من الحادث،فيتو

القرية بأكملها اتشحت بالسواد، وشوارع حفنا امتلأت بالنساء الباكيات والرجال المذهولين من هول الفاجعة. 

ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو

من الزغاريد إلى الصراخ.. لحظة تحوّل فرحة الولادة إلى مأتم

جنازة مهيبة خرجت تشيّعهم إلى مثواهم الأخير وسط نحيب الأمهات وصرخات الأطفال، وكأن الحزن نفسه خيّم على السماء.

<span style=
جانب من الحادث،فيتو

أما القرية، فبقيت في حدادٍ لا ينتهي، تروي بحسرة قصة أسرة خرجت للقاء الحياة فعادت ملفوفة في الأكفان.

يوم لن يُمحى من ذاكرة حفنا… يوم خُطّت فيه المأساة بالدموع بدل الحبر، بعدما تحولت فرحة ولادةٍ إلى مأتمٍ يغمره الوجع والفقد والدهشة من قسوة القدر.

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع واصابة اسرة كاملة بالشرقية أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث الطرق مصر حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

اليوم، انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

إعادة الحركة المرورية بطريق "القاهرة - السويس" بعد حادث مروع أسفر عن مصرع وإصابة العشرات

المندوه الحسيني لأهالي كفر طهرمس: الأصوات هنا ليست للبيع أو الشراء (فيديو)

بعد الظهور في حفل "وطن السلام"، محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد

ترامب: أراقب إعادة حماس لجثث الرهائن خلال 48 ساعة

الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق

رئيس التصديري للدواء: لا يوجد أزمة في الدواء ونجحنا في سد 94% من احتياجات السوق المحلية

محمد صلاح يعود للتسجيل ويحرز هدف ليفربول الثاني في مرمى برينتفورد

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

ارتفاع كبير في البتلو وانخفاض الكندوز الصغير، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بيان قطري بشأن لقاء ترامب والشيخ تميم بن حمد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (فيديو وصور)

سبحان الله، حسام داغر يكشف عن مصادفة غريبة لظهور محمد سلام في احتفالية "وطن السلام"

وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني

بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي، موعد مباراة الأهلي القادمة

ارتفاع العباد وانخفاض 7 جنيهات في الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

ارتفاع العباد وانخفاض 7 جنيهات في الذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

قبل أيام من انطلاق الماراثون، ضوابط تصويت الوافدين في انتخابات مجلس النواب

ارتفاع كبير في البتلو وانخفاض الكندوز الصغير، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

الإفتاء توضح معنى كلمة «وُدًّا» في سورة مريم

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

المزيد
الجريدة الرسمية