موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة وأوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد أوساسونا، من أجل تعزيز صدارته لجدول الليجا، مستغلًا تراجع غريمه التقليدي ريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي، برصيد 40 نقطة، في حين أن أوساسونا لديه 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كشف عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وأوساسونا، المرتقبة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات لجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني الليجا الموسم الجاري.

حكم مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

وحسبما نشر الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي، فإن الحكم أدريان كورديرو فيجا، سيكون مسؤولًا عن إدارة مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو في المباراة نفسها بين برشلونة وأوساسونا، سيكون مسؤولًا عنها كارلوس دي سيرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.