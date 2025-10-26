بيراميدز يتحدى التأمين الإثيوبي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

يلتقي فريق نادي بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويسعى فريق بيراميدز المنتعش محليا وافريقيا وعالميا إلى مواصلة تألقه القاري بالتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السادسة مساء.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي



ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار

كيف تأهل بيراميدز والتأمين الإثيوبي لدور لـ32؟



وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

