اليوم، أولى جلسات طعن سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في قضية المخدرات

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد 26 أكتوبر، أولى جلسات الطعن المقدمة من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.



وكانت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت بقبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير شكلا وتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات مع الشغل، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.

تفاصيل الواقعة

تعود الأحداث إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت سلطات مطار القاهرة القبض على سعد الصغير، بعد العثور بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدرة، وذلك أثناء عودته من جولة فنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال التحقيقات، أكد سعد الصغير أن هذه السجائر كانت هدية، وأنه لم يكن يعلم بوجود مواد مخدرة بداخلها، مشيرًا إلى أنه لا يدخن السجائر نهائيًا، لكنه يتناول الترامادول بناءً على وصفة طبية.

تخفيف العقوبة

في 25 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة سعد الصغير بالسجن 3 سنوات مشددة وغرامة قدرها 30 ألف جنيه، وذلك بتهمة حيازة مخدر الحشيش، في حين تم تبرئته من تهمة حيازة الترامادول.

وفي 13 فبراير 2025 الماضي، خففت محكمة الجنايات الحكم للحبس 6 أشهر.

وفي 11 مارس 2025، خرج سعد الصغير من محبسه بعد انقضاء فترة العقوبة.

