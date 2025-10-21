أخبار مصر: تطور جديد في سرقة مكتب بريد عبر نفق مسجد، سر رسالة أعادت الخطيب لرئاسة الأهلي، مفاجأة عن سفاح الإسماعيلية الصغير

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

تطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الموطن الانتخابي لكل مواطن هو محل إقامته الثابت والمدون في بطاقة الرقم القومي، ومن خلاله يتم تحديد مركز الاقتراع واللجنة الانتخابية التي يدلي فيها بصوته.

فكر خارج الصندوق، بشارة بحبح يوجه رسالة مؤثرة إلى أهالي قطاع غزة

وجه رئيس جمعية "العرب الأمريكيين من أجل السلام" بشارة بحبح رسالة إلى أهالي قطاع غزة وعد خلالها بالوقوف إلى جانبهم خلال مرحلة إعادة تأهيل الإنسان بعد سنتين ثقيلتين من الحرب.

أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

أكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في محاولة سرقة مكتب بريد بمنطقة عزبة سكينة شرق المدينة، عقب استغلال اللصوص السور المشترك بين المكتب وأحد المساجد التابعة للمديرية.

نصيحة أم تهديد، ياسين منصور يكشف نص رسالته التي غيرت موقف الخطيب من التنحي عن رئاسة الأهلي

تحدث ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، قبل انتخابات النادي المقررة نهاية الشهر الجاري.

برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.

ترامب يبدأ في هدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات (فيديو)

بدأت الإثنين عملية هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن، بحسب "فرانس برس".

حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما

توفي دانييل ناروديتسكي الحاصل على لقب "أستاذ كبير" فجأة عن 29 عاما، حسب بيان لعائلته أصدره نادي شارلوت للشطرنج.

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

قررت الجهات المختصة في القاهرة الجديدة حبس شخصين في قضية شيكات المطربة بوسي وإخلاء سبيل آخرين.

ياسين منصور: سيد عبد الحفيظ رجل المرحلة وابتعدت أيام حسن حمدي لأنهم اعتبروني "شوال فلوس"

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلى، عن أبرز الملفات المنتظرة للمجلس الجديد، وأمور تخص الفترة الماضية في القلعة الحمراء.

برسالة حازمة، ويتكوف وكوشنر يضعان "خطا أحمر" أمام نتنياهو

حذر مبعوثا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع عُقد الإثنين، من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة للخطر.

هو اللي ضحى، عمر كمال يعترف صراحة بسرقة أغاني ألبوم محمد فؤاد ويكشف القصة كاملة (فيديو)

اعترف المطرب عمر كمال بسرقة أغاني ألبوم النجم محمد فؤاد، كاشفا حقيقة القصة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

مراوغة واستمتاع، محامي ضحية طفل الإسماعيلية يروي تفاصيل مثيرة عن اعترافات السفاح الصغير

قال المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، إن النيابة استمعت لأقوال كل من أحمد محمد مصطفى، ومنى قاسم والدي موكله المجني عليه الذي لقي حتفه على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح غدرا بعد أن قام بقتله وتحويل جثمانه إلى أشلاء.

عشيقة الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل تقاضيه بتهم المطاردة والإساءة

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عشيقة إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، رفعت دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بالإهانات والملاحقة والمراقبة الرقمية واسعة النطاق.

من النقش في الصغر حتى الاحتراف، الاتحاد المغربي يسرد سر تفوق منتخبات أسود الأطلسي

كشف المغربي فتحي جمال، المدير التقني في الاتحاد المغربي لكرة القدم، أسباب تفوق المنتخبات المغربية في الفترة الماضية، والتتويج بلقب كأس العالم للشباب.

اليوم، الحكم في 43 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حكمها في 43 طعنا إجمالي الطعون الانتخابية بالقاهرة، والتى تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

سي إن إن: تأجيل الاجتماع المرتقب بين روبيو ولافروف وآمال قمة ترامب وبوتين تتبدّد

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسئول في البيت الأبيض بأن الاجتماع بين وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرجي لافروف والذي كان يتوقع عقده هذا الاسبوع، تم تأجيله مؤقتا.

ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

مؤسس تلجرام يعلن استعداده لشراء مسروقات "لوفر باريس" والتبرع بها لمتحف أبو ظبي

أعلن مؤسس تطبيق "تلجرام" بافل دوروف أنه سيكون سعيدا بشراء المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر في فرنسا، والتبرع بها لمتحف اللوفر أبو ظبي.

