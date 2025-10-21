ياسين منصور: سيد عبد الحفيظ رجل المرحلة وابتعدت أيام حسن حمدي لأنهم اعتبروني "شوال فلوس"

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلى، عن أبرز الملفات المنتظرة للمجلس الجديد، وأمور تخص الفترة الماضية في القلعة الحمراء.

إنشاء فريق كرة قدم في مصر وشراء نادي في أوروبا

وقال ياسين منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامى أحمد شوبير، عبر برنامج "حارس الأهلى"، المذاع على قناة "الأهلى"، لم أفكر في إنشاء أي فريق كرة بمصر بسبب عشقي للنادي الأهلي، وفريق مسار يخص أخي محمد منصور ولا علاقة لي بعمله، ولم أفكر أبدا أيضًا بشراء أي نادٍ في أوروبا.

وتابع: أتمني تطبيق ملف الأكاديميات مثل أكاديمية “رايت تو دريم”، في النادي الأهلى، من أجل اكتشاف العديد من المواهب المميزة.

سبب ابتعاد ياسين منصور خلال رئاسة حسن حمدي للنادي الأهلي

وأضاف ياسين منصور: لم يحدث أن اختلفت مع حسن حمدي بسبب رغبتي في التدخل في شئون الكرة ولم يحدث ذلك أبدًا مني بسبب وجود عدد من نجوم الكرة وعلى رأسهم الراحل طارق سليم وعدلي القيعي.

وتابع منصور: ابتعدت خلال فترة حسن حمدي بسبب وجود عضو في المجلس دفع البعض لمهاجمتي وأني مجرد “شوال فلوس”، وقررت الابتعاد أيضًا بسبب ظروف عملي.

وأكمل: دائمًا نحاول مساعدة جماهير الأهلى بشأن القضايا، وأتمنى أن نجد حلا لهذا الأمر، من المؤكد أيضًا سيكون لي دور في قطاع الكرة بالنادي، الأهلى أقوى علامة تجارية موجودة في الشرق الأوسط ويجب تقوية قطاع الناشئين في النادي.

سيد عبد الحفيظ رجل المرحلة القادمة في الأهلي

وأكد: إن سيد عبد الحفيظ واحد من رجال المرحلة، وما يميزه أنه واضح ولديه ذكاء حاد وأفكاره مميزة جدًا وسيكون إضافة للمجلس، وتحدثت معه بشأن تطوير قطاع الناشئين.

وأشار: إلي إن بيتسو موسيماني شخصية صعبة، وكان لديه شئ من الطمع في الأمور المادية، وفي نهاية فترته لم يكن قادرًا علي تقديم المزيد.

وأنهى ياسين منصور: لم يكن لي دور في استقدام المدرب الدنماركي ييس توروب، لكن جلست معه من أجل استئجار وحدة سكنية له وللمساعدين في جهازه الفني وأعجبت بشخصيته.

