أخبار مصر

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

هلال شهر جمادي الأولى،
هلال شهر جمادي الأولى، فيتو
تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء هلال  شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن الدار، نتيجة استطلاع الهلال، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء.

البحوث الفلكية: الخميس القادم غرة شهر جمادى الأولى 1447

وفي سياق متصل كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن هلال شهر جمادى الأولى يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 26 بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21/ 10/ 2025" بتوقيت القاهرة  وهو يوم الرؤية".

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22 أكتوبر هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1447 هجريا وتكون غـرة شهـــر جمادى الأول 1447 هجريا  فلكيـــًا يوم الخميس 23/ 10/ 2025م.

ويلاحظ أنه لن يكون الهلال قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا.
 

ويغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية في سماء مكة المكرمة ب11 دقيقة، وفي القاهرة 14  دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (3- 19 دقيقة). 

