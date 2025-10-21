الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

المطربة بوسي،فيتو
المطربة بوسي،فيتو

قررت الجهات المختصة في القاهرة الجديدة حبس شخصين في قضية شيكات المطربة بوسي وإخلاء سبيل آخرين.

 

وكانت قد استمعت  النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال  المطربة بوسي  في البلاغات التي قدمتها ضد عدد من الأشخاص اتهمتهم فيها باستغلال شيكات موقعة منها وابتزازها ماديًّا ومحاولة منعها من السفر.

 

وقالت بوسي في أقوالها أمام النيابة: الشيكات دي بتاعتي ودي توقيعاتي، لكن أنا ما أعرفش أسماء الناس اللي محرر ليهم الشيكات، ومليش أي صلة بيهم، ومعرفش الأشخاص اللي بيبتزوني أو بيستغلوا الشيكات دي ضدي.

وأضافت بوسي أنها تقدمت ببلاغ رسمي بعد تعرضها للابتزاز ومحاولات التشهير، مطالبة التحقيق في كيفية تداول الشيكات واستغلالها من قبل أشخاص لا تعرفهم.


وفي وقت سابق تقدمت  المطربة بوسي بمعارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضدها أمام نيابة النزهة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله.

بقيادة "الدكتور"، ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في التبين

السيطرة على حريق سيارة ملاكي تسبب في شلل مروري بالتجمع الأول

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

المعمل الجنائي يفحص حريق فيلا سكنية بالتجمع الأول (صور)

تفاصيل ضبط التيك توكر "وليد أبح" بعد اعتدائه على شاب وتصويره عاريًا بمصر القديمة

الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

قبل نظر طعنه، أبرز المحطات في رحلة سعد الصغير خلف القضبان

القبض على عامل نظافة بكافيه في الجيزة لتعديه على طفلة داخل دورة المياه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الجديدة المطربة بوسي النيابة

الأكثر قراءة

أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

بيان عاجل بشأن تصريحات وزير العمل في برنامج "حديث القاهرة"

فالنسيا يتعادل مع ألافيس سلبيا في الدوري الإسباني

الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفراشة الملونة في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والراحة النفسية

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

المزيد
الجريدة الرسمية