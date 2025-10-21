قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

قررت الجهات المختصة في القاهرة الجديدة حبس شخصين في قضية شيكات المطربة بوسي وإخلاء سبيل آخرين.

وكانت قد استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لأقوال المطربة بوسي في البلاغات التي قدمتها ضد عدد من الأشخاص اتهمتهم فيها باستغلال شيكات موقعة منها وابتزازها ماديًّا ومحاولة منعها من السفر.

وقالت بوسي في أقوالها أمام النيابة: الشيكات دي بتاعتي ودي توقيعاتي، لكن أنا ما أعرفش أسماء الناس اللي محرر ليهم الشيكات، ومليش أي صلة بيهم، ومعرفش الأشخاص اللي بيبتزوني أو بيستغلوا الشيكات دي ضدي.

وأضافت بوسي أنها تقدمت ببلاغ رسمي بعد تعرضها للابتزاز ومحاولات التشهير، مطالبة التحقيق في كيفية تداول الشيكات واستغلالها من قبل أشخاص لا تعرفهم.



وفي وقت سابق تقدمت المطربة بوسي بمعارضة على الأحكام القضائية الصادرة ضدها أمام نيابة النزهة، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله.

