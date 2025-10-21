مؤسس تلجرام يعلن استعداده لشراء مسروقات "لوفر باريس" والتبرع بها لمتحف أبو ظبي

سرقة متحف اللوفر، أعلن مؤسس تطبيق "تلجرام" بافل دوروف أنه سيكون سعيدا بشراء المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر في فرنسا، والتبرع بها لمتحف اللوفر أبو ظبي.

وكتب دوروف على منصة "إكس": "سأكون سعيدا بشراء المجوهرات المسروقة وإعادتها إلى متحف اللوفر. أقصد متحف لوفر أبو ظبي بالطبع. لا أحد يسرق من لوفر أبو ظبي".

وصرح دوروف سابقا بأنه لم يفاجأ بسرقة اللوفر.

وأضاف أن الحادثة تمثل دليلا آخر على تراجع فرنسا، حيث تشتت حكومتها انتباه الجمهور بتهديدات وهمية بدلا من مواجهة تهديدات حقيقية.

ووقعت السرقة الأحد بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة ركنت من جهة رصيف نهر السين.

وقد صعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى الطابق الثاني وقاموا بتحطيم زجاج النافذة بواسطة جهاز قص محمول.

ودخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي التي تحظى بحماية عالية. ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.

وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن سرقة ثماني قطع من المجوهرات "ذات قيمة تراثية لا تقدر بثمن" تعود لملكات إحداهن جوزفين زوجة نابليون بونابرت، خلال عملية سطو صباح الأحد في أشهر متاحف العالم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.