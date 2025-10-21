الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء

فعاليات مهرجان الجونة،
فعاليات مهرجان الجونة، فيتو

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان. 

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء 

11:00 صباحا.. حلقة نقاش "النقد السينمائي- فيبريسي 100 عام" المتحدثون أحمد شوقي، علا سلوى، دوبرافكا لاكيتش، ويدير الحوار: محمد طارق.. مسرح سيني جونة (البلازا)

11:00 صباحا.. حلقة نقاش "نجوم صاعدة: أصوات سيني جونة الصاعدة" المتحدثون: سامح علاء، يمنى خطاب، سارة جوهر، مريم الدوباني، ياسمينا كراجة، فلانتين نجيم، آمال غيلاتي، ويدير الحوار: حياة الجويلي.. حجرة المنتدى (البلازا)

1:00 مساء.. حلقة نقاش "السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسئولية الاجتماعية "المتحدثون: ليلى علوي، محمد سرحان، محمد عاشور، ويدير الحوار: هدى الشريف.. مسرح سيني جونة (البلازا)

3:00 مساء.. حلقة نقاش "سينما من أجل عالم أفضل" المتحدثون: حسين فهمي، حمدان مسلم المزروعي، السفير حميد عبيد الزعابي، يسرا، ويدير الحوار: سارة بيسادا

3:00 مساء.. حلقة نقاش "منتجون عرب يغيرون المشهد".. رشا حسني، محمد تيمور، كريم قاسم، محمد العمدة، ويدير الحوار: أندرو محسن.. حجرة المنتدى (البلازا)

4:00 مساء.. البودكاسترز مع يوتيوب، المتحدث: تانيا خوري.. مسرح الجزيرة

5:30 مساء حلقة نقاش "أصوات شابة: تمكين بين الدراما والمجتمع" المتحدثون: مروة صلاح، إيفس ساسنرات، د. نبيل القط، ويدير الحوار: ياسمينا العبد.. مسرح الجزيرة

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي 

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الجونة السينمائي فعاليات مهرجان الجونة الجونة السينمائي عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض البصل

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 3 أصناف منها التين وارتفاع الجوافة والعنب

مراوغة واستمتاع، محامي ضحية طفل الإسماعيلية يروي تفاصيل مثيرة عن اعترافات السفاح الصغير

مؤسس تلجرام يعلن استعداده لشراء مسروقات "لوفر باريس" والتبرع بها لمتحف أبو ظبي

عودة الأجواء الصيفية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع اليوريا المخصوص 1234 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية