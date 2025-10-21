برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء

ينظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية وعروض الأفلام المتنوعة، وذلك ضمن برنامج الدورة الثامنة من المهرجان.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الثلاثاء

11:00 صباحا.. حلقة نقاش "النقد السينمائي- فيبريسي 100 عام" المتحدثون أحمد شوقي، علا سلوى، دوبرافكا لاكيتش، ويدير الحوار: محمد طارق.. مسرح سيني جونة (البلازا)

11:00 صباحا.. حلقة نقاش "نجوم صاعدة: أصوات سيني جونة الصاعدة" المتحدثون: سامح علاء، يمنى خطاب، سارة جوهر، مريم الدوباني، ياسمينا كراجة، فلانتين نجيم، آمال غيلاتي، ويدير الحوار: حياة الجويلي.. حجرة المنتدى (البلازا)

1:00 مساء.. حلقة نقاش "السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسئولية الاجتماعية "المتحدثون: ليلى علوي، محمد سرحان، محمد عاشور، ويدير الحوار: هدى الشريف.. مسرح سيني جونة (البلازا)

3:00 مساء.. حلقة نقاش "سينما من أجل عالم أفضل" المتحدثون: حسين فهمي، حمدان مسلم المزروعي، السفير حميد عبيد الزعابي، يسرا، ويدير الحوار: سارة بيسادا

3:00 مساء.. حلقة نقاش "منتجون عرب يغيرون المشهد".. رشا حسني، محمد تيمور، كريم قاسم، محمد العمدة، ويدير الحوار: أندرو محسن.. حجرة المنتدى (البلازا)

4:00 مساء.. البودكاسترز مع يوتيوب، المتحدث: تانيا خوري.. مسرح الجزيرة

5:30 مساء حلقة نقاش "أصوات شابة: تمكين بين الدراما والمجتمع" المتحدثون: مروة صلاح، إيفس ساسنرات، د. نبيل القط، ويدير الحوار: ياسمينا العبد.. مسرح الجزيرة

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

