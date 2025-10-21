برسالة حازمة، ويتكوف وكوشنر يضعان "خطا أحمر" أمام نتنياهو

حذر مبعوثا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع عُقد الإثنين، من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن مبعوثي ترامب قالا لنتنياهو: "لا تتصرف بطريقة من شأنها تعريض وقف إطلاق النار للخطر، نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية"، مضيفين أنه "في حين أن الدفاع عن النفس مقبول، فإن المجازفة بوقف إطلاق النار غير مقبولة".



وأضافت القناة أن الرئيس الأمريكي ترامب يحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار، ويُبلغ حركة حماس بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إذا قرر ذلك، لكنه لا يفعل ذلك حاليًا، إذ يعملان على تثبيت وقف إطلاق النار.

وقد التقى مبعوثا الرئيس، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مطولًا، رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع، حمل المبعوثان رسالة واضحة وحازمة من الرئيس، مفادها عدم التصرف بطريقة تُعرّض وقف إطلاق النار للخطر.

وقال مبعوثا ترامب لنتنياهو أيضًا: نريد بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ولذا -الدفاع عن النفس للجنود- بالطبع نعم. لكن المخاطرة بوقف إطلاق النار والمخاطرة غير الضرورية أمرٌ مرفوض قطعًا.

من جهتهما، أوضح نتنياهو وديرمر خلال المحادثة أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، وتلتزم بالاتفاق، لكن حركة حماس هي من تنتهكه.

كما أكد رئيس الوزراء والوزير على ضرورة الانتباه إلى سلوك المنظمة فيما يتعلق بإعادة المدنيين المختطفين.

وصرح مصدر سياسي، مساء الإثنين، بأن "الأمريكيين يركزون على القضية ولا يغفلون عنها. يريدون التقدم إلى المرحلة الثانية، ولم يغفلوا عنها لحظة. سيبذلون قصارى جهدهم لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وشروط الاتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية".



