أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

أكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في محاولة سرقة مكتب بريد بمنطقة عزبة سكينة شرق المدينة، عقب استغلال اللصوص السور المشترك بين المكتب وأحد المساجد التابعة للمديرية.

وأوضحت أنه جاء تشكيل اللجنة من عضو هندسي وعضو من لجنة المخازن ومفتش للجرد والكشف عن سلامة العهدة داخل المسجد، ورصدت التلفيات الموجودة في الجدار الفاصل بين المكتب والمسجد، كما أنها لم ترصد وقوع أي سرقات أو تلفيات داخل المسجد.

وأشارت مديرية الأوقاف بالإسكندرية إلى أنها أعدت مذكرة شاملة رفعها وكيل الوزارة إلى الشئون القانونية للوقوف على ما إذا كان هناك تقصير من العمال المسئولين عن المسجد، وتحديد ما إذا كان جميع العمال متواجدين.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف ملابسات محاولة سرقة مكتب بريد العوايد،عبر حفر نفق بمسجد مجاور.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان، بورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ثان، إلى موقع البلاغ،

وتبين من الفحص والمعاينة وجود حفر بأحد جدران مبنى مكتب البريد، وأن اللصوص بدأوا الحفر من داخل المسجد الملاصق حتى تمكنوا من الوصول إلى جدار مكتب البريد، لكن أجهزة الإنذار دوت فور اختراق الجدار، ما دفعهم إلى الهرب قبل تنفيذ السرقة.



وبدأت الأجهزة الأمنية فى تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وفحص المشتبه بهم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

