الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فكر خارج الصندوق، بشارة بحبح يوجه رسالة مؤثرة إلى أهالي قطاع غزة

بشارة بحبح، فيتو
بشارة بحبح، فيتو

وجه رئيس جمعية "العرب الأمريكيين من أجل السلام" بشارة بحبح رسالة إلى أهالي قطاع غزة وعد خلالها بالوقوف إلى جانبهم خلال مرحلة إعادة تأهيل الإنسان بعد سنتين ثقيلتين من الحرب.
وقال بحبح في رسالته التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" تحمل توقيعه: "أهالي غزة الكرام، من المؤكد أن المرحلة الجديدة التي دخلتها غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار تتطلب جهودا استثنائية لضمان تثيبت الاتفاق ووقف الحرب وقفا تاما، وتجاوز سياسات التجويع وتداعياتها عبر تكثيف جهود المؤسسات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية العاملة في القطاع، وصولا إلى مرحلة إعادة الإعمار وتثبيت الفلسطينيين فوق أرضهم كضرورة لا بد منها".

وأضاف: "لكن في المقابل وبالرغم من أهمية الاحتياجات الطارئة والملحة، فإن الانتقال إلى مرحلة إعادة إنتاج وتجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، يظل مطلبا حيويا ومهما يتطلع إليه عموم الفلسطينيين في غزة".

وتابع: "دعونا نتشارك معا في أولى خطوات إعادة تأهيل الإنسان بعد سنتين ثقيلتين من حرب أنا ما زلت عند وعدي بالوقوف إلى جانبكم حتى نهاية عمري، وإن شاء الله بعد التعثرات الأخيرة نعود إلى درب البناء والازدهار".

الجريدة الرسمية
