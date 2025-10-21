الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ترامب يبدأ في هدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات (فيديو)

بدأت الإثنين عملية هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن، بحسب "فرانس برس".


وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة".

وشاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" جرافات تهدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي من المقرّ الرئاسي.
 

ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن 8 آلاف متر مربّع، وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار.

وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.

ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيُبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيدة الأولى.
 

وأعرب ترامب الإثنين عن سعادته لأنّ هذا الجناح يخضع "لتحديث شامل" و"سيكون أجمل من أيّ وقت مضى بمجرّد الانتهاء من الأعمال".

وأكّد الرئيس الجمهوري أنّ بناء هذه القاعة سيتم تمويله بالكامل من تبرّعات مصدرها بشكل خاص أمريكيون "وطنيون أسخياء وشركات رائعة".

والبيت الأبيض هو مقرّ إقامة وعمل الرؤساء الأمريكيين منذ 1800. وجون آدامز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، كان أول من أقام في هذا المقرّ.
 

