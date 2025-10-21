هو اللي ضحى، عمر كمال يعترف صراحة بسرقة أغاني ألبوم محمد فؤاد ويكشف القصة كاملة (فيديو)

اعترف المطرب عمر كمال بسرقة أغاني ألبوم النجم محمد فؤاد، كاشفا حقيقة القصة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال عمر كمال: "هبقى صريح معاك مش هكدب، الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ما كنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية."

وأضاف:" منطتش على ألبوم فؤاد، لكن فؤاد هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".

وتابع عمر كمال في قطع فيديو لـ" ET بالعربي:" لما سألت عن قصة الألبوم سمعت أن اتعرض على وائل جسار وهيثم شاكر، بسبب المقابل المادي حصل اختلاف، منهم واحد طلب في الأغنية 50 ألف دولار كأداء صوتي يعني من 30 مليون جنيه مصري وآخر طلب 30 ألف دولار يعنيي مليون ونص في الأغنية".

أما عن تكلفة الألبوم الحالية، فقال عمر: "الألبوم معدّي 20 مليون جنيه، مصورين 12 كليب، وعملنا حوالي 20 أغنية، وأنا ما أخدتش ولا قرش، عملته بحب وبإيماني في المشروع".

وعن تسريب 3 أغنيات بصوت محمد فؤاد وهي “يا صاحبتي”، “هيفضل حبيبي”، و”حليم”، ما أثار التساؤلات حول ملكية الأغاني، قال عمر ضاحكا: "سمعتهم طبعًا، بحبه وأي حاجة لمحمد فؤاد لو كح بقول حلو، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".

وعن علاقته بمحمد فؤاد، قال: "ما كلمتوش، أكيد زعلان مني، بس هو عارف قد إيه أنا بحبه، كنت بروح حفلاته".

ولأن البعض اتهمه بمحاولة تقليد فؤاد، علّق عمر قائلًا: "حتى لو بيشبهوني بفؤاد، الحتة دي فاضية، ومفيش حد بيقدم اللون ده دلوقتي، وليه عمر ما يكونش فؤاد جديد؟ مش عيب."

وفي ختام حديثه، وجّه رسالة عتب من محبة، قائلًا: "احنا كجمهور عاتبين عليه، بقاله 15 سنة ما وفاش بوعده معانا، ما نزلش اللي جمهوره حابه. أنا بتكلم كواحد من جمهوره، مش كمطرب".

وكان الشاعر الغنائي تامر حسين كشف عن مفاجأة بشأن تسريب عددٍ من أغاني ألبوم محمد فؤاد، ومنهم أغنية "حليم" وهي من كلماته، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو": "المنتج بلغني رسالة واضحة وصريحة أنه مش معاه نسخ من الأغاني، لكن الموضوع في الجهات المختصة حاليًا، وشغالين على اللي سرب أول نسخة، وكله هيبان خلال أيام".

