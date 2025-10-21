الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما

دانييل ناروديتسكي،
دانييل ناروديتسكي، فيتو

توفي دانييل ناروديتسكي الحاصل على لقب "أستاذ كبير" فجأة عن 29 عاما، حسب بيان لعائلته أصدره نادي شارلوت للشطرنج.


وقالت العائلة "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة دانييل ناروديتسكي فجأة. كان دانييل لاعب شطرنج موهوبا ومعلقا ومعلما وعضوا محبوبا في مجتمع الشطرنج".

ولم يُذكر سبب الوفاة.

وكان ناروديتسكي، المولود في كاليفورنيا عام 1995، أحد أكثر شخصيات الشطرنج شهرة في الولايات المتحدة. وكان بطل العالم للشباب سابقا، وحصل على لقب أستاذ كبير في عام 2013.

وبالإضافة إلى المنافسة دائما في البطولات، إذ حل تاسعا في بطولة العالم للشطرنج الخاطف العام الماضي، كان معروفا على نطاق واسع معلقا وكاتبا ومعلما شهيرا على الإنترنت. وكان ناروديتسكي يبث بانتظام على منصات مثل تويتش ويوتيوب.


وانهالت عبارات التعازي من جميع أنحاء عالم الشطرنج، إذ أشاد اللاعبون والمشجعون بمهاراته التعليمية وشخصيته الودودة.

وقال الأمريكي هيكارو ناكامورا المصنف الثاني عالميا "أنا محطم. هذه خسارة فادحة لعالم الشطرنج".
 

