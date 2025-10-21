عشيقة الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل تقاضيه بتهم المطاردة والإساءة

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن عشيقة إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، رفعت دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بالإهانات والملاحقة والمراقبة الرقمية واسعة النطاق.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن وثائق قضائية حصلت عليها "اتهمت عشيقة إريك شميدت السابقة الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل بالمطاردة والإساءة والذكورة السامة"، زاعمة أنه أخضعها لـ "مراقبة رقمية كاملة بينما كانا يتشاجران سرا على المال، وشركة ناشئة فاشلة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضافت الصحيفة أنه "في إحدى الدعاوى القضائية السرية، المرفوعة أواخر عام 2024، زعمت ميشيل ريتر، البالغة من العمر 31 عاما، أن قطب التكنولوجيا حجب عنها الوصول إلى الموقع الإلكتروني لشركتها الناشئة، ستيل بيرلوت، وهي شركة رأس مال استثماري متخصصة في الذكاء الاصطناعي، استثمر فيها شميدت 100 مليون دولار".

وأوضحت الصحيفة أن "ميشيل ريتر، طلبت إصدار أمر تقييدي ضد شميدت، لأنه، كما زعمت، حاول إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفصاح بشأن أي مزاعم اعتداء أو تحرش جنسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بحلول يناير، كانت المرأة قد سحبت بعض الدعاوى القضائية بعد أن توصل الطرفان إلى تسوية، فيما أكدت صحيفة نيويورك بوست أنه "كجزء من التسوية، طلب من شميدت إيداع مبالغ كبيرة في حساب ريتر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.