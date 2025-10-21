الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نصيحة أم تهديد، ياسين منصور يكشف نص رسالته التي غيرت موقف الخطيب من التنحي عن رئاسة الأهلي

تحدث ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي، عن تفاصيل حديثه مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، قبل انتخابات النادي المقررة نهاية الشهر الجاري.

ياسين منصور يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الأهلي

وقال ياسين منصور في تصريحات لقناة الأهلي: "قلت للخطيب إذا لم تترشح، سأترشح على رئاسة النادي، لكن الأفضل أنت تستمر وسأكون نائبا لك، لا مشكلة".

وأضاف: "قلت له أيضا إذا ابتعدت ستفكر أكثر في الأهلي، والضغط سيزيد عليك وقال لي دعني أفكر".

الخطيب لا يتمسك برأيه 

وأوضح: "بالتأكيد الخطيب يريد صوتا معه ويكون له رأي، وإلا لما كنت ترشحت، الخطيب لا يتمسك برأيه إطلاقا بل يستمع ويتناقش ويقتنع".

وتابع: "لا ديكتاتورية في الأهلي ولا يمكن أن تكون موجودة".

وواصل ياسين منصور: "خالد مرتجي معي تحدث بصراحة، وقال إنني كنت أؤدي مهام نائب الرئيس، وقلت لمرتجي أحتاجك معي للعمل، والحديث استمر 3 دقائق ونصف".

لا خطورة على الأهلي من بيراميدز 

وأكمل: "لا خطورة على الأهلي من منافسة بيراميدز، بل لابد من تطوير نفسه، بيراميدز يعتمد على أموال شخصية وليس منظومة، نأمل أن يكون الأهلي منظومة اقتصادية لا تعتمد على فرد، وتعظيم الإمكانيات هذا هو الأساس".

الجريدة الرسمية