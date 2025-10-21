الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الموطن الانتخابي لكل مواطن هو محل إقامته الثابت والمدون في بطاقة الرقم القومي، ومن خلاله يتم تحديد مركز الاقتراع واللجنة الانتخابية التي يدلي فيها بصوته.

 

وأوضحت الهيئة أن اختيار المركز الانتخابي يتم من بين أقرب المقرات المتاحة لمحل الإقامة، مشيرة إلى أنه يحق للناخب تعديل موطنه الانتخابي واختيار أحد ثلاثة مقرات مقترحة تُعرض عليه إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني للهيئة.

ويمكن تعديل المركز الانتخابي من خلال الرابط https://www.elections.eg/complaints-requests/polling-center-change-request

 

وأشارت  الهيئة إلى  أنه يمكن للأسر أن تختار توحيد الموطن الانتخابي لأفرادها داخل دائرة واحدة، بشرط أن تكون الإقامة الفعلية لجميع الأفراد داخل نطاق قسم أو مركز شرطة واحد، وذلك وفقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي لكل منهم.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الهيئة لإجراء ماراثون انتخابي يتسم بالنزاهة والشفافية، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، لضمان التعبير الحر عن إرادة الناخبين، والمقرر أن تبدأ انتخابات مجلس النواب يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر المقبل.

الجريدة الرسمية