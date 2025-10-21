مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.
الدوري المصري الممتاز
بيراميدز مع فاركو 5 مساء - أون سبورت 1
دوري أبطال أوروبا
برشلونة مع أولمبياكوس 7.45 مساء - بي إن سبورت 1
فياريال مع مانشستر سيتي 10 مساء - بي إن سبورت 4
ليفركوزن مع باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورت 1
أرسنال مع أتلتيكو مدريد 10 مساء - بي إن سبورت 3
سانت جيلواز مع إنتر ميلان 10 مساء - بي إن سبورت 5
دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي مع ناساف كارشي 7 مساء - بي إن سبورت 3
الهلال السعودي مع السد القطري 9.15 مساء - بي إن سبورت 2
