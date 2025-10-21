الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

الدوري المصري الممتاز 

بيراميدز مع فاركو 5 مساء - أون سبورت 1 

دوري أبطال أوروبا 

برشلونة مع أولمبياكوس 7.45 مساء - بي إن سبورت 1 

فياريال مع مانشستر سيتي 10 مساء - بي إن سبورت 4 

ليفركوزن مع باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورت 1 

أرسنال مع أتلتيكو مدريد 10 مساء - بي إن سبورت 3 

سانت جيلواز مع إنتر ميلان 10 مساء - بي إن سبورت 5 

دوري أبطال آسيا للنخبة 

شباب الأهلي مع ناساف كارشي 7 مساء - بي إن سبورت 3 

الهلال السعودي مع السد القطري 9.15 مساء - بي إن سبورت 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز بيراميدز فاركو دوري ابطال اوروبا دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الأهلي يضرب الغرافة بثلاثية في الشوط الأول

تراكتور سازي يكتسح الشارقة بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة

اتحاد جدة يقسو على الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال آسيا

يوفنتوس يجدد عقد نجمه قبل مواجهة ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا

عمر مرموش على رأس قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 3 أصناف منها التين وارتفاع الجوافة والعنب

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بعد أن هزت سوق الدواء المصري، اليوم الحكم في قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة"

ترامب يبدأ في هدم جزءا من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات (فيديو)

ارتفاع اليوريا المخصوص 1234 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

عودة الأجواء الصيفية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

هجوم روسي يقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا

هو اللي ضحى، عمر كمال يعترف صراحة بسرقة أغاني ألبوم محمد فؤاد ويكشف القصة كاملة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية