الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، الحكم في 43 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب

مجلس الدولة ومجلس
مجلس الدولة ومجلس النواب،فيتو

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حكمها في  43 طعنا إجمالي  الطعون الانتخابية بالقاهرة، والتى تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

تقرير هيئة المفوضين 

وأحيل عدد من الطعون إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بعدد من الطعون، والتى أحالتها المفوضين إلي المحكمة تمهيدٱ لصدور الحكم اليوم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح ، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعنا على مستوي جميع محافظات مصر، من بينها القاهرة والجيزة، لتبدء المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون  المحدد لها  من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

مجلس الدولة القضاء الإدارى مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الطعون الانتخابية

